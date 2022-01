Inter, pessime notizie in arrivo: l’ufficialità gela Marotta e Inzaghi (Di venerdì 28 gennaio 2022) La marcia d’avvicinamento dell’Inter alla doppia sfida contro il Liverpool è condizionata dalla prima tegola: Inzaghi costretto a cambiare A breve, l’Inter si ritroverà introdotta in una corsa parallela: quella per la Champions League. I nerazzurri hanno superato il girone al secondo posto, alle spalle del Real Madrid. La formazione di Simone Inzaghi vuole giocarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) La marcia d’avvicinamento dell’alla doppia sfida contro il Liverpool è condizionata dalla prima tegola:costretto a cambiare A breve, l’si ritroverà introdotta in una corsa parallela: quella per la Champions League. I nerazzurri hanno superato il girone al secondo posto, alle spalle del Real Madrid. La formazione di Simonevuole giocarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

TommasoTurci : Prima volta nella storia della Serie A in cui le due milanesi giocano in casa nella stessa giornata. Ieri Inter-Ven… - thelucafac : @dan_maze A quel tifoso però si può imputare non poca credulità. Perché le (pur pessime) tifoserie di Inter e Juve… - luca_indri : @fbmaarket c'è un altra che di milioni di buffi ne ha 420,ma continua a comprare,anche il milan e l'inter stanno me… - silentman68 : RT @TommasoTurci: Prima volta nella storia della Serie A in cui le due milanesi giocano in casa nella stessa giornata. Ieri Inter-Venezia h… - sportli26181512 : San Siro, iniziano i lavori per rifare il prato. VIDEO: Dopo le lamentele di Milan e Inter è iniziato il rifaciment… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pessime CorSport: per Ibra solo un'infiammazione, il Milan conta di riaverlo a disposizione per il derby Non ci sono lesioni, il club spera di riaverlo contro l'Inter, nel derby di sabato. Ibra ha addebitato l'infortunio alle pessime condizioni del terreno di gioco di San Siro.

Al via i lavori sul manto di San Siro Il campo anche ieri sera per il match tra i rossoneri e la Juventus è apparso in pessime condizioni. Il giorno prima si era giocata Inter - Venezia. Fra le cause del deterioramento, oltre al clima, ...

Inter, pessime notizie in arrivo: l'ufficialità gela Marotta e Inzaghi SerieANews Bond Inter, emissione con maxi-cedola 6,75% e rischi seri L'inter ha emesso un bond da 415 milioni di euro con un tasso d'interesse altissimo per una scadenza di 5 anni. Vediamo le condizioni.

Milan, infortunio Ballo-Touré: tre settimane di stop Cattive notizie in casa Milan. Rientrata l’apprensione per Ibraihmovic dei giorni scorsi, il Diavolo fa i conti con altri infortuni, che arrivano dai giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Dopo Kessié ...

Non ci sono lesioni, il club spera di riaverlo contro l', nel derby di sabato. Ibra ha addebitato l'infortunio allecondizioni del terreno di gioco di San Siro.Il campo anche ieri sera per il match tra i rossoneri e la Juventus è apparso incondizioni. Il giorno prima si era giocata- Venezia. Fra le cause del deterioramento, oltre al clima, ...L'inter ha emesso un bond da 415 milioni di euro con un tasso d'interesse altissimo per una scadenza di 5 anni. Vediamo le condizioni.Cattive notizie in casa Milan. Rientrata l’apprensione per Ibraihmovic dei giorni scorsi, il Diavolo fa i conti con altri infortuni, che arrivano dai giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Dopo Kessié ...