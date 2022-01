Inter-Liverpool | tegola Barella | squalificato due turni | salta l’ottavo di Champions

Advertising

sportface2016 : +++#Inter, due giornate di squalifica per #Barella: salta il #Liverpool sia all'andata che al ritorno+++#UCL - FBiasin : Due giornate a #Barella, salterà sia l’andata che il ritorno con il #Liverpool. Sanzione prevedibile, esagerata m… - SkySport : Barella squalificato 2 turni: salta il doppio Inter-Liverpool degli ottavi di Champions #SkySport #UCL #Uefa… - infolinity : RT @markmank190: Ora, l’assenza di #Barella sia all’andata che al ritorno degli ottavi di #ChampionsLeague è una mazzata pesante. Il centro… - markmank190 : Ora, l’assenza di #Barella sia all’andata che al ritorno degli ottavi di #ChampionsLeague è una mazzata pesante. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Liverpool

Allenamento mattutino per l'agli ordini del vice Farris. Simone Inzaghi infatti sta meglio ma è presto per fare il tampone ... la trasferta di Napoli (il 12) e la supersfida col(andata ...Champions League,: nienteper Barella Le due partite degli ottavi di finale di Champions League contro i Reds sono in programma mercoledì 16 febbraio al Meazza e martedì 8 marzo ad ...E' arrivato il comunicato della UEFA, tegola per l'Inter. Nicolò Barella salterà per squalifica andata e ritorno degli ottavi di Champios League contro il Liverpool ...Il centrocampista nerazzurro è stato squalificato per due giornate dopo il fallo di reazione che ne ha causato l'espulsione col Real Madrid. Salterà entrambe le sfide col Liverpool, i campioni d'Itali ...