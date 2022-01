Inter, in arrivo la squalifica per Barella in Champions: rischio concreto due turni. Niente ricorso (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Inter attende notizie sulla squalifica di Nicolò Barella in Champions League Nell’Inter che tra metà febbraio e inizio marzo affronterà il Liverpool negli ottavi di Champions League rischia fortemente di non esserci Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro rischia due giornate di squalifica, dopo l’espulsione contro il Real Madrid, con la sentenza dell’UEFA attesa a giorni, ma come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport il club nerazzurro non presenterà ricorso. “Il mondo nerazzurro attende con ansia di sapere se le giornate di squalifica saranno due, con conseguente esclusione anche dal match di ritorno, ad Anfield l’8 marzo”. Barella Brozovic Lautaro Inter ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’attende notizie sulladi NicolòinLeague Nell’che tra metà febbraio e inizio marzo affronterà il Liverpool negli ottavi diLeague rischia fortemente di non esserci Nicolò. Il centrocampista nerazzurro rischia due giornate di, dopo l’espulsione contro il Real Madrid, con la sentenza dell’UEFA attesa a giorni, ma come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport il club nerazzurro non presenterà. “Il mondo nerazzurro attende con ansia di sapere se le giornate disaranno due, con conseguente esclusione anche dal match di ritorno, ad Anfield l’8 marzo”.Brozovic Lautaro...

