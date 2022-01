Inter | ecco Gosens e Caicedo | Marotta ha messo la ciliegina sul suo capolavoro

Advertising

Gazzetta_it : Assalto a Dybala, non solo l'Inter. Ecco quanto mette sul piatto il City #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, ecco #Caicedo. Iniziate le visite mediche - Inter : ?? | COMUNICATO Ecco l’esito degli esami ai quali si è sottoposto Joaquìn Correa ?? - GianniRosati6 : La volontà di Elkann e il messaggio da mandare all'Inter: ecco come è nato l'affare Vlahovic. A @FabDellaValle Se… - imepicbrozo77 : RT @Gazzetta_it: Inter, ecco perché il vero affare è il rinnovo di Lautaro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ecco

tutto definito per il trasferimento all'di Caicedo, che ritroverà Inzaghi dopo gli anni alla Lazio dove si era rivelato un jolly dalla ...la classificaAnche il calciatore ha le idee molto chiare: l'resta la priorità nonostante le lusinghe dei club stranieri e del Borussia Dortmund . Juventus,Vlahovic: visite e firma per il serbo EREDE ...Chissà, magari stanotte Beppe Marotta sarà riuscito finalmente a regalarsi qualche ora di sonno. D'altronde, sono stati giorni impegnativi e una bella dormita dopo se l'è anche meritata. Già, perché r ...Ultimi giorni di mercato in cui come spesso capita si infittiscono voci e trattative. Una di queste che è rimbalzata da poche ore, è la volontà del Borussia Dortmund di cercare di prendere l’attaccant ...