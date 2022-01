Inter, due giornate di squalifica a Barella: salta il Liverpool (Di venerdì 28 gennaio 2022) Assenza pesantissima per l’Inter in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool. Nicolò Barella, espulso contro il Real Madrid nell’ultima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale, è stato squalificato per due giornate. E’ la decisione della Disciplinare della Uefa che costringerà il centrocampista a saltare il doppio confronto contro i reds. La gara d’andata è in programma il 16 dicembre a San Siro, ritorno ad Anfield l’8 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Assenza pesantissima per l’in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro il. Nicolò, espulso contro il Real Madrid nell’ultima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale, è statoto per due. E’ la decisione della Disciplinare della Uefa che costringerà il centrocampista are il doppio confronto contro i reds. La gara d’andata è in programma il 16 dicembre a San Siro, ritorno ad Anfield l’8 marzo. SportFace.

