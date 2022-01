Inter Caicedo | visite e firma per l’attaccante | altro innesto dopo Gosens

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - DiMarzio : #Calciomercato: l’?@Inter? chiude anche per #Caicedo, domani le visite mediche - tvdellosport : Tra poco a #Sportitaliamercato: ??#Inter, che risposta! Il giorno di Gosens: e davanti arriva Caicedo ??#Juve, ora l… - Tulus_Ariyanto : RT @marifcinter: #Inter, Felipe #Caicedo al Coni per la seconda parte delle visite mediche. Ultimo step prima della firma del contratto fin… - SoloEsclusivInt : ?? CAICEDO ARRIVATO AL CONI PER SVOLGERE L’ULTIMA PARTE DELLE VISITE MEDICHE CON L’INTER ???? ??: @InterXSempre99 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Caicedo

In contemporanea, arriverà anche, come quinto attaccante da aggiungere alla rosa: l'... Lele Adani , ex giocatore die Fiorentina tra le altre, ha espresso il suo pensiero sulla ...Gosens , invece, è ufficialmente un giocatore dell'. Il tedesco, dopo aver effettuato le ... In serata si è sbloccata anche la trattativa perdal Genoa: il 33enne attaccante ecuadoriano ...Il mercato dell'Inter non accenna ad arrestarsi: dopo ufficializzato il l'acquisto di Robin Gosens dall'Atalanta, a breve i nerazzurri chiuderanno anche per l'arrivo di Felipe Caicedo.L'ecuadoriano si ...Dopo aver chiuso il colpo Gosens, l'Inter sta per concludere anche l'affare Caicedo, che arriva in prestito dal Genoa ...