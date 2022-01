Inter, Barella squalificato per due giornate: salta le sfide contro il Liverpool (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Inter sta disputando una stagione molto importante, la squadra di Simone Inzaghi guida la classifica del campionato di Serie A ed è la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri sono stati capaci din staccare il pass per gli ottavi di Champions League e dovranno vedersela contro un avversario difficilissimo: il Liverpool. Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista del prossimo incontro: il centrocampista Barella è stato squalificato per due giornata, il calciatore paga il fallo di reazione nei confronti di Militao nella partita contro il Real Madrid. Barella sarà costretto a saltare le gare di andata e ritorno, ma il club nerazzurro farà ricorso per permettere al centrocampista di giocare almeno la partita di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’sta disputando una stagione molto importante, la squadra di Simone Inzaghi guida la classifica del campionato di Serie A ed è la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri sono stati capaci din staccare il pass per gli ottavi di Champions League e dovranno vederselaun avversario difficilissimo: il. Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista del prossimo in: il centrocampistaè statoper due giornata, il calciatore paga il fallo di reazione nei confronti di Militao nella partitail Real Madrid.sarà costretto are le gare di andata e ritorno, ma il club nerazzurro farà ricorso per permettere al centrocampista di giocare almeno la partita di ...

