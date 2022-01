Insigne al Toronto, l’intermediario: “Qualità dell’offerta irrinunciabile per vari motivi” (Di sabato 29 gennaio 2022) Andrea D’Amico, intermediario nell’operazione che ha portato Insigne al Toronto, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. L’agente in particolare, si è soffermato sul trasferimento del capitano azzurro in terra canadese, queste le sue parole: Insigne alla firma con il Toronto“Per il Toronto abbiamo pensato a due-tre profili, ma quello di Belotti non è più attuale. Destro? La cosa più importante era Insigne, poi a Toronto il mercato chiude ad aprire e le operazioni si fanno a febbraio. La Qualità dell’offerta generale della MLS e del Toronto era irrinunciabile, non avrebbe potuto trovare gratificazione migliore da ogni punto di vista“. D’Amico è dalla parte di Insigne difatti, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Andrea D’Amico, intermediario nell’operazione che ha portatoal, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. L’agente in particolare, si è soffermato sul trasferimento del capitano azzurro in terra canadese, queste le sue parole:alla firma con il“Per ilabbiamo pensato a due-tre profili, ma quello di Belotti non è più attuale. Destro? La cosa più importante era, poi ail mercato chiude ad aprire e le operazioni si fanno a febbraio. Lagenerale della MLS e delera, non avrebbe potuto trovare gratificazione migliore da ogni punto di vista“. D’Amico è dalla parte didifatti, ...

