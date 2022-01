Iniziato il vertice del centrosinistra Letta | ' Hanno voluto dividerci con idee fantasiose Discuteremo se presentare nome'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Iniziata la riunione per decidere la linea all'inizio della quinta giornata per l'elezione del Presidente della ...

Iniziata la riunione per decidere la linea all'inizio della quinta giornata per l'elezione del Presidente della ...... prima di entrare all'ennesimodel centrodestra dove è stato ribadito il no al senatore ... sarebbero la dimostrazione plastica che il vento per l'ex presidente della Camera haa ...ROMA Ha promesso di votare oggi un nome e Matteo Salvini, al vertice serale del centrodestra, propone di nuovo quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. I leader ...