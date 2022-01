Infowar sull’Ucraina a Roma Scontro diplomatico Usa-Russia

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il ruolo politico,e militare dell’Italia nella crisi ucraina e nella Nato appare cruciale, anche a giudicare dal braccio di ferroin corso tra Stati Uniti e. “L’Italia darà il suo contributo e farà la propria parte, riaffermando il valore della coesione” della Nato, aveva dichiarato Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, in un colloquio con la Repubblica. Così dicendo aveva ribadito la posizione italiana poche ore prima dell’incontro del 26 gennaio tra il presidente russo Vladimir Putin e una delegazione di imprenditori italiani. Un’occasione che è stata al centro dell’attenzione in Italia: un’“iniziativa privata”, è filtrato da Palazzo Chigi; non si può “compromettere la affidabilità transatlantica”, hanno avvertito tre membri del Copasir, esponenti della maggioranza di governo. Preoccupazioni sono ...