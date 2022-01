Infermieri, oggi lo sciopero di 24 ore: il motivo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da nord a sud, in quasi tutte le piazze d’Italia. oggi gli Infermieri scioperano per 24 ore per far valer ei loro diritti. A proclamare la mobilitazione generale è il sindacato di categoria Nursind, che in una nota ha spiegato i motivi per i quali i camici azzurri oggi incrociano le braccia: “Perché credono – si legge in una nota – che valorizzare la loro professione sia nell’interesse dei cittadini e che migliorarne le condizioni di lavoro migliorerebbe l’assistenza di tutti”. Spiega ancora il sindacato: “Il governo Draghi non ha ritenuto di dare alcun segnale di vicinanza agli operatori sanitari (Infermieri, ostetriche, OSS, professionisti sanitari), erogando già da questo mese le risorse stanziate a dicembre 2020 – si legge ancora nella nota – . Il personale medico già da un anno ha giustamente ricevuto mezzo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da nord a sud, in quasi tutte le piazze d’Italia.gliscioperano per 24 ore per far valer ei loro diritti. A proclamare la mobilitazione generale è il sindacato di categoria Nursind, che in una nota ha spiegato i motivi per i quali i camici azzurriincrociano le braccia: “Perché credono – si legge in una nota – che valorizzare la loro professione sia nell’interesse dei cittadini e che migliorarne le condizioni di lavoro migliorerebbe l’assistenza di tutti”. Spiega ancora il sindacato: “Il governo Draghi non ha ritenuto di dare alcun segnale di vicinanza agli operatori sanitari (, ostetriche, OSS, professionisti sanitari), erogando già da questo mese le risorse stanziate a dicembre 2020 – si legge ancora nella nota – . Il personale medico già da un anno ha giustamente ricevuto mezzo ...

