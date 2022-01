Infermieri coinvolti nelle finte vaccinazioni a cittadini no vax: ferma condanna del Nursing Up (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA «Questo non è certo un buon momento storico per gli Infermieri italiani. I nostri professionisti della salute, i nostri guerrieri delle corsie, alle prese con la “battaglia” della quarta ondata del Covid, reduci da mesi e mesi di pandemia, continuano a combattere al fianco dei cittadini italiani. Tra turni massacranti, carenza di personale e un tortuoso percorso di valorizzazione, decisamente all’insegna del “passo del gambero”, gli operatori sanitari vivono una situazione controversa, delicatissima, nella quale le batoste, all’ordine del giorno, sembrano arrivare da tutte le parti. E mentre gli Infermieri devono decisamente munirsi di scudo ed elmetto per reggere “i colpi proibiti” che arrivano dalle poco edificanti proposte delle pubbliche amministrazioni, che prevedono appena 26 centesimi di aumento per le indennità notturne ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA «Questo non è certo un buon momento storico per gliitaliani. I nostri professionisti della salute, i nostri guerrieri delle corsie, alle prese con la “battaglia” della quarta ondata del Covid, reduci da mesi e mesi di pandemia, continuano a combattere al fianco deiitaliani. Tra turni massacranti, carenza di personale e un tortuoso percorso di valorizzazione, decisamente all’insegna del “passo del gambero”, gli operatori sanitari vivono una situazione controversa, delicatissima, nella quale le batoste, all’ordine del giorno, sembrano arrivare da tutte le parti. E mentre glidevono decisamente munirsi di scudo ed elmetto per reggere “i colpi proibiti” che arrivano dalle poco edificanti proposte delle pubbliche amministrazioni, che prevedono appena 26 centesimi di aumento per le indennità notturne ...

Advertising

Lopinionista : Infermieri coinvolti nelle finte vaccinazioni a cittadini no vax: ferma condanna del Nursing Up… - ViPiu_it : Infermieri coinvolti in vaccinazioni finte a no vax, Nursing Up De Palma: «Episodi di questo tipo, se confermati, m… - advgiornalista : RT @AssoCare: Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermieri coinvolti nella recente vicenda di finte vaccinazioni a cittadini no vax. Episodi di… - infoitinterno : Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermieri coinvolti nella recente vicenda di finte vaccinazioni a cittadini no vax.… - AssoCare : Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermieri coinvolti nella recente vicenda di finte vaccinazioni a cittadini no vax.… -