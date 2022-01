Industria | Istat | nel 2021 prezzi produzione +10 | 7% | top dal 2000

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella media del, isegnano un crescita del 10,7% (era - 3,4% nel 2020), la più alta dal, ossia da quando è disponibile la serie storica dell'indice per il mercato totale. Lo ha reso ...

...alla produzione dell'aumentano dello 0,8% su base mensile, dopo il +1,2% di novembre, e del 22,6% su base annua, dopo il +22,1% del mese precedente, secondo quanto comunicato dall'. "...Lo ha reso noto l'. L'incremento è molto più sostenuto sul mercato interno (+12,9%) che su quello estero (+4,9%). Al netto dell'energia, i prezzi aumentano in media d'anno del 5,1%. Per le ...A gennaio 2022 si stima una diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 117,7 a 114,2) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 112,7 a 105,4). Lo rile ...Com’era prevedibile, nonostante i dati ancora positivi, è evidente a tutti un rallentamento progressivo della nostra economia. E le restrizioni imposte dal governo, in controtendenza con il resto del ...