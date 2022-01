In Portogallo Costa cerca la maggioranza assoluta, ma potrebbe finire all’opposizione (Di venerdì 28 gennaio 2022) La bocciatura della legge di bilancio a ottobre dello scorso anno ha portato il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, a porre fine a una legislatura iniziata appena due anni prima, nell’ottobre del 2019. Domenica sera, dopo le 22 italiane, si potrebbe conoscere già il risultato delle elezioni anticipate, ma il rebus di chi governerà nei prossimi anni il Paese lusitano si è fatto più complicato settimana dopo settimana, e gli ultimi sondaggi rendono ancora più incerto il quadro politico. La spaccatura a sinistra A sinistra l’Orçamento, cioè la legge di bilancio, ha provocato una profonda spaccatura: il Bloco de Esquerda e il Partido Comunista Português – cioè due partiti di sinistra radicale che forniscono appoggio esterno al governo del Partido Socialista – hanno votato contro, costringendo il premier António Costa a ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 28 gennaio 2022) La bocciatura della legge di bilancio a ottobre dello scorso anno ha portato il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, a porre fine a una legislatura iniziata appena due anni prima, nell’ottobre del 2019. Domenica sera, dopo le 22 italiane, siconoscere già il risultato delle elezioni anticipate, ma il rebus di chi governerà nei prossimi anni il Paese lusitano si è fatto più complicato settimana dopo settimana, e gli ultimi sondaggi rendono ancora più incerto il quadro politico. La spaccatura a sinistra A sinistra l’Orçamento, cioè la legge di bilancio, ha provocato una profonda spaccatura: il Bloco de Esquerda e il Partido Comunista Português – cioè due partiti di sinistra radicale che forniscono appoggio esterno al governo del Partido Socialista – hanno votato contro, costringendo il premier Antónioa ...

