In Italia 143 898 nuovi casi covid | il tasso di positività scende al 13 | 7%

AGI - Diminuiscono i nuovi casi di covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 143.898 a fronte dei 155.697 precedenti; i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1.051.288, poco più di 11.500 rispetto a ieri, per cui il tasso di positività scende al 13,7% dal 15,0% di ieri. I morti di oggi sono 378 (ieri 389) per un totale da inizio pandemia di 145.537. I ricoveri ordinari, sempre rispetto a ieri, sono diminuiti di 57 unità, per un totale di 19.796, mentre i pazienti in terapia intensiva calano di 15 unità a 1.630, con 126 ingressi del giorno (uno in più rispetto a ieri). La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 21.329 davanti a ...

