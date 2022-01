“In gravissime condizioni”. Giuliano Ferrara, la notizia choc sulla salute del giornalista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara ricoverato in rianimazione all’ospedale Misericordia di Grosseto. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est, dopo le indiscrezioni trapelate su alcuni giornali locali. giornalista e capo editorialista de ‘Il Foglio’, Ferrara si è da tempo trasferito a Scansano, nella Maremma Toscana, dove possiede un’azienda agricola. 71 anni, a quanto si apprende avrebbe accusato un malore nella tarda serata di ieri mentre era in casa. All’arrivo del 118 i medici si sono subito resi conto della gravità. Sempre a quanto si apprende Giuliano Ferrara sarebbe stato colpito da un infarto. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito ma le condizioni di Ferrara sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022)ricoverato in rianimazione all’ospedale Misericordia di Grosseto. A confermare laè stata la Asl Toscana sud est, dopo le indiscrezioni trapelate su alcuni giornali locali.e capo editorialista de ‘Il Foglio’,si è da tempo trasferito a Scansano, nella Maremma Toscana, dove possiede un’azienda agricola. 71 anni, a quanto si apprende avrebbe accusato un malore nella tarda serata di ieri mentre era in casa. All’arrivo del 118 i medici si sono subito resi conto della gravità. Sempre a quanto si apprendesarebbe stato colpito da un infarto. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito ma ledisono ...

