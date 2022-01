In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Gennaio: Speriamo che sia femmina (Di sabato 29 gennaio 2022) L’accordo Conte-Salvini Il conclave a 3 dice “donna”. In pole Belloni e Severino Tensione con i dem – Letta contrario al nome della direttrice del Dis. L’asse gialloverde per costringere il Pd a “mollare” il premier Di Luca De Carolis e Wanda Marra Quelli che… Di Marco Travaglio Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah (Enzo Jannacci). Quelli che prendono la scheda dall’urna e se la passano di mano in mano e sono otto e poi la sera devono pure raccontarlo in famiglia. Quelli che facevano i portaborse e si vergognavano, poi li hanno promossi a portaborsette della Casellati e Quirinale 2022 Colle, altri due giri a vuoto. Mattarella fa il primo boom Su una cosa sono tutti d’accordo: decidere di fare due chiame, ieri, è stata una fesseria imperdonabile. Quella che fino alle 9 di sera era soltanto una sensazione, un presentimento, si è fatta certezza quando il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) L’accordo Conte-Salvini Il conclave a 3 dice “donna”. In pole Belloni e Severino Tensione con i dem – Letta contrario al nome della direttrice del Dis. L’asse gialloverde per costringere il Pd a “mollare” il premier Di Luca De Carolis e Wanda Marra Quelli che… Di Marco Travaglio Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah (Enzo Jannacci). Quelli che prendono la scheda dall’urna e se la passano di mano in mano e sono otto e poi la sera devono pure raccontarlo in famiglia. Quelli che facevano i portaborse e si vergognavano, poi li hanno promossi a portaborsette della Casellati e Quirinale 2022 Colle, altri due giri a vuoto. Mattarella fa il primo boom Su una cosa sono tutti d’accordo: decidere di fare due chiame, ieri, è stata una fesseria imperdonabile. Quella che fino alle 9 di sera era soltanto una sensazione, un presentimento, si è fatta certezza quando il ...

