Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus è ufficiale - ilpost : Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus è ufficiale - dimitri_conti : UFFICIALE: Depositato in Lega #SerieA il contratto di Dusan #Vlahovic. Trasferimento a titolo definitivo dalla #Fiorentina alla #Juventus - discoradioIT : Il contratto che legherà Dusan #Vlahovic alla @juventusfc è stato firmato e depositato. Attesa a breve la comunicaz… - MONDOCALCIO_ : MONDOCALCIO ??Dusan #Vlahovic ha firmato il contatto. ? Trasferimento dalla #Fiorentina per €75m. Per il serbo con… -

Ultime Notizie dalla rete : trasferimento Dusan

L'attaccante serbo definitivamente bianconeroVlahovic è ufficialmente un nuovo giocatore ...a titolo definitivo, con la Juventus che verserà 75 milioni di ...Vlahovic ha effettuato le visite mediche al J Medical e presto firmerà il ricco contratto - ... in riva all'Arno i tifosi viola non hanno ancora digerito ildell'attaccante, terzo ...Dopo le visite mediche svolte in mattinata, e l'arrivo in sede per firmare il contratto, arriva il comunicato ufficiale: Dusan Vlahovic sarà un nuovo giocatore della Juventus. Queste le cifre ufficial ...Ufficiale, Dusan Vlahovic è un nuovo calciatore della Juventus: depositato in Lega il nuovo contratto del bomber serbo ex Fiorentina ...