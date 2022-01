Il Tottenham pesca in Italia | Paratici vuole l’attaccante della Juve

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo quanto riferito dal The Athletic, ildi Fabioe Antonio Conte sarebbe piombato con forza sulbianconero Dejan Kulusevski. La formula gradita dagli inglesi sarebbe quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto.ntus Kulusevski CalciomercatoIl classe 2000 non è mai riuscito a convincere del tutto il tecnico Massimiliano Allegri e per questo potrebbe essere ceduto già in questa finestra di mercato. Sono attese novità nelle prossime ore, ma gli Spurs hanno intenzione di fare sul serio. Matteo Brignone

Il nome più caldo per i giallorossi è Ndombele , giocatore in forza alma poco ... L' Hellas Veronadal Bodo/Glimt il suo prossimo rinforzo: alla dirigenza piace Solbakken , attaccante ...Ildi Conte e il Liverpool di Klopp superano i trentaduesimi di finale di FA Cup , battendo ... Sempre su asse portoghese arriva il raddoppio, quando al 72' lo stesso Podencelibero in ...Dopo l'affare Botman non andato a buon fine per il Milan, i rossoneri puntano gli occhi in Premier League, su un difensore del Tottenham ...Il Tottenham ha trovato l’accordo di massima con Adama Traoré per il suo trasferimento alla corte di Antonio Conte. La trattativa si sta sviluppando in maniera positiva, e ci sono tutti i presupposti ...