Il simulatore scenari pensionistici Inps è online: ecco il servizio PensAMI (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Inps ha comunicato tramite una nota stampa a tutti gli utenti che è online il simulatore scenari pensionistici: il nuovo servizio si chiama PensAMI e presenta agli utenti la possibilità di verificare gli scenari previdenziali che possono avvenire una volta terminata la propria carriera lavorativa. La peculiarità di questo nuovo servizio è che è accessibile a tutti, ovvero vi si può accedere senza autenticazione. LEGGI ANCHE – simulatore previdenza complementare: gli strumenti online (e non) PensAMI: come funziona il simulatore Il sistema fornirà una serie di domande alle quali gli utenti dovranno rispondere: grazie a queste informazioni, il sistema fornirà ...

