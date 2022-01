Il Senso di Hitler, al Visionario dal 31 gennaio al 2 febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) GIORNO DELLA MEMORIA: Al cinema Visionario per aiutarci a non dimenticare Da lunedì 31 gennaio a mercoledì 2 febbraio – IL Senso DI Hitler, il film di Petra Epperleine e Michael Tucker, definito “indagine alternativa sull’influenza che Adolf Hitler continua ad avere ancora oggi”.A partire dal libro mai pubblicato in Italia The Meaning of Hitlerdi Sebastian Haffner (1978), girato in nove paesi, il docu-film ripercorre i movimenti di Hitler, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista di storici e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto e che continua ad avere oggi l’ideologia violenta di Hitler sulla società continuando a circolare attraverso pagine di storia, social media, cinema, arte e politica ... Leggi su udine20 (Di venerdì 28 gennaio 2022) GIORNO DELLA MEMORIA: Al cinemaper aiutarci a non dimenticare Da lunedì 31a mercoledì 2– ILDI, il film di Petra Epperleine e Michael Tucker, definito “indagine alternativa sull’influenza che Adolfcontinua ad avere ancora oggi”.A partire dal libro mai pubblicato in Italia The Meaning ofdi Sebastian Haffner (1978), girato in nove paesi, il docu-film ripercorre i movimenti di, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista di storici e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto e che continua ad avere oggi l’ideologia violenta disulla società continuando a circolare attraverso pagine di storia, social media, cinema, arte e politica ...

