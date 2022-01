Il re del pezzotto è italiano: ecco chi è, guadagna milioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) La crisi economica può portare anche ad azioni illegali come la visione, attraverso il sistema denominato pezzotto, delle partite di calcio. Il pezzotto è il sistema illegale per vedere le partite di calcio o qualsiasi altro servizio che, altrimenti, dovrebbe essere visto a pagamento. Quanto successo ad un ragazzo, però testimonia come bisogna sempre essere limpidi. Un ragazzo di venticinque anni, originario di Salerno, è stato individuato dalla Procura di Milano che lo indentificato, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera come il re del pezzotto. Calciomercato Juventus, la bomba dalla Spagna: “Pronto lo scambio del secolo” Il giovane viveva a Dubai e, grazie ad un sistema decisamente redditizio che faceva leva sulla pirateria dell’Iptv, sembra gestisse un traffico di cinquecento mila clienti tra Sky, DAZN e Netflix. Questi ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) La crisi economica può portare anche ad azioni illegali come la visione, attraverso il sistema denominato, delle partite di calcio. Ilè il sistema illegale per vedere le partite di calcio o qualsiasi altro servizio che, altrimenti, dovrebbe essere visto a pagamento. Quanto successo ad un ragazzo, però testimonia come bisogna sempre essere limpidi. Un ragazzo di venticinque anni, originario di Salerno, è stato individuato dalla Procura di Milano che lo indentificato, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera come il re del. Calciomercato Juventus, la bomba dalla Spagna: “Pronto lo scambio del secolo” Il giovane viveva a Dubai e, grazie ad un sistema decisamente redditizio che faceva leva sulla pirateria dell’Iptv, sembra gestisse un traffico di cinquecento mila clienti tra Sky, DAZN e Netflix. Questi ...

