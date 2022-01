Il Quirinale confina con Sanremo | qui rischiamo la diretta infinita

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) E quindi, in questo venerdì che da tradizione sanremese è quello dei duetti, chi sono gli ospiti nel varietà? È vero che Casini ha cambiato fidanzata scegliendone una più presentabile come first lady? (Se lo eleggono, questo oltraggio al capo dello Stato si autodistruggerà). E, se la progressione dei voti continua così (da 39 a 166 in tre giorni), vincerà Mattarella pur essendosi ritirato dalla gara? (Non credo fosse mai successo, in tanti gloriosi anni di repubblica sanremese). E il premio della critica? Quello si prende nella serata dei duetti, lo sanno tutti:non lo vinci (moralmente) con la canzone che porti in gara, lo vinci (moralmente, e a volte anche materialmente) con la cover che fai con l’ospite.lo vinci quando l’elettorato fa la cosa che più ama fare: salire in piedi sul divano a squarciagolare ...