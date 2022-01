Il presidente e il senso (perduto) dello stato di diritto (Di venerdì 28 gennaio 2022) A un ruolo non sarà officiato il prossimo presidente della Repubblica, chiunque sarà eletto: e cioè al ruolo di difesa della Costituzione a norma della quale è prescelto e che giura di osservare. Da qualche gestione in qua, presiedere la Repubblica non significa ancora aver licenza di violare la Costituzione, questo no: ma salire sul palco da cui lungimirarne la violazione senza far nulla, senz’altro sì. La punteggiatura costituzionale è saltata troppe volte, in favore di mille svarioni di volta in volta ispirati a realismo, a emergenza, a opportunità momentanea, a cospirazione vera e propria, senza che dal Quirinale sia mai venuta la necessaria correzione. E questo è successo perché l’osservanza costituzionale cui il presidente della Repubblica sarebbe tenuto è stata scambiata per il potere di sorvegliare in sede conventicolare, e con le cifrature del ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 28 gennaio 2022) A un ruolo non sarà officiato il prossimodella Repubblica, chiunque sarà eletto: e cioè al ruolo di difesa della Costituzione a norma della quale è prescelto e che giura di osservare. Da qualche gestione in qua, presiedere la Repubblica non significa ancora aver licenza di violare la Costituzione, questo no: ma salire sul palco da cui lungimirarne la violazione senza far nulla, senz’altro sì. La punteggiatura costituzionale è saltata troppe volte, in favore di mille svarioni di volta in volta ispirati a realismo, a emergenza, a opportunità momentanea, a cospirazione vera e propria, senza che dal Quirinale sia mai venuta la necessaria correzione. E questo è successo perché l’osservanza costituzionale cui ildella Repubblica sarebbe tenuto è stata scambiata per il potere di sorvegliare in sede conventicolare, e con le cifrature del ...

Advertising

Tommasolabate : La rosa presentata dal centrodestra mi dà l’impressione de “Il Quirinale per te finisce qui”. Il senso dell’averla… - Silvia94581613 : RT @iacopo_melio: Misurato rigore, profonda compostezza e levatura morale unica. In questo scatto, la più alta carica dello Stato che si a… - pavelrikonev : @OttoemezzoTW @Tg3web @LaStampa @MassimGiannini @beppesevergnini @Corriere @ilgiornale @La7tv Situazione complicata… - simonamancini24 : RT @BCooperlo: @Giamma1981 @GiuseppeConteIT Un 'appassionato di innovazione' contesta la valenza costituzionale delle azioni di Mattarella,… - ReErthu : Signor presidente vostra Grazia il cristianesimo non è una teoria il cristianesimo e pratica della vita ed è un att… -