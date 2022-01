Il pianto di Meggiorini | ' Quanti sacrifici | mia madre | davanti alle offese sono crollato'

Advertising

Nel calcio, purtroppo, gli insulti in campo ci sono sempre stati. Le lacrime, per fortuna, no. Per questo l'immagine di mercoledì sera di Riccardoha colpito tutti. Perché nei momenti di grande tensione, come nel finale di Lecce, dopo qualche spintone e accenni di rissa, una parolaccia può scappare. Stavolta non è caduta nel vuoto. Ha ...Undisperato in diretta tv, che colpisce tutti, anche i giocatori del Lecce. Il labiale inequivocabile: Che c'entra mia madre? . La scena fa subito il giro d'Italia,aveva segnato ...Offese personali, insulti razzisti, emozioni improvvise. Ma anche una sostituzione non gradita o una sconfitta atroce: quando in campo non si trattengono le ...L’attaccante del Vicenza nella sfida con il Lecce aveva ricevuto insulti alla mamma: «È già successo, allo Stadium quando era scomparsa da pochi giorni. Questa volta non sono riuscito a trattenermi. L ...