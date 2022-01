Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni | Marta Torna per Salvare l’Azienda!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Il: il contratto con Dante causa seri problemi e all’azienda e a Vittorio, cosìdecide dire per assistere il marito… Ne Ilè stata per lungo tempo uno dei personaggi centrali. La sua storia d’amore con Vittorio ha fatto sognare milioni di telespettatori, ma poi è finito tutto dopo il tradimento con Dante Romagnoli. Nelle prossime puntate,potrebbe fare il suo ritorno a Milano per offrire il suo aiuto al, dopo tutti i problemi sorti per via dell’accordo con gli americani. Ecco che cosa sta per succedere.Il...