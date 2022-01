Il momento della diplomazia a tenaglia con la Russia (Di sabato 29 gennaio 2022) Se la Russia ha accerchiato, fin dove possibile, l’Ucraina con l’esercito, Stati Uniti, Nato e Unione europea stanno cercando di accerchiarla con la diplomazia. Finché si parla non si spara, sono tutti convinti di questo, e l’ostinazione di Emmanuel Macron a proseguire il dialogo con Mosca non ha mire diverse rispetto a quelle degli Stati Uniti. Ieri il presidente francese ha parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. Putin gli ha detto che non è soddisfatto delle risposte avute dalla Nato e dagli Stati Uniti, che secondo il Cremlino non avrebbero preso in considerazione le preoccupazioni russe sulla sicurezza. Macron ha affermato che bisogna fare di tutto per evitare uno scontro militare e insieme hanno deciso di proseguire con il dialogo. Parlare serve se non a risolvere la situazione, a prendere tempo. Gli Stati Uniti stanno ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) Se laha accerchiato, fin dove possibile, l’Ucraina con l’esercito, Stati Uniti, Nato e Unione europea stanno cercando di accerchiarla con la. Finché si parla non si spara, sono tutti convinti di questo, e l’ostinazione di Emmanuel Macron a proseguire il dialogo con Mosca non ha mire diverse rispetto a quelle degli Stati Uniti. Ieri il presidente francese ha parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. Putin gli ha detto che non è soddisfatto delle risposte avute dalla Nato e dagli Stati Uniti, che secondo il Cremlino non avrebbero preso in considerazione le preoccupazioni russe sulla sicurezza. Macron ha affermato che bisogna fare di tutto per evitare uno scontro militare e insieme hanno deciso di proseguire con il dialogo. Parlare serve se non a risolvere la situazione, a prendere tempo. Gli Stati Uniti stanno ...

