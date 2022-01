Il jolly Casellati manda nel panico la sinistra: cosa fanno Pd e 5 stelle (Di venerdì 28 gennaio 2022) Regna il caos nel centrosinistra. Dopo aver disertato il voto, scegliendo l’astensione di fronte alla candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dopo aver rifiutato il confronto con il centrodestra, ignorando l’invito ad una riunione dei leader della maggioranza lanciato da Salvini. E soprattutto dopo un lungo vertice tra Letta, Conte e Speranza, ciò che emerge – al netto della irritata dichiarazione congiunta – è l’evidente il nervosismo che regna dalle parti di Pd, M5S e Leu. La guerra “fisica” nel M5s Già dalla mattina è stato chiaro che il Pd non si fida granché della tenuta dei grillini nel segreto dell’urna. Anche per questo il centrosinistra ha scelto di astenersi per evitare possibili franchi tiratori favorevoli alla Casellati. La tensione è tale che, stando ad una esclusiva di Open, alle 11.20 la prima ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Regna il caos nel centro. Dopo aver disertato il voto, scegliendo l’astensione di fronte alla candidatura di Maria Elisabetta Alberti. Dopo aver rifiutato il confronto con il centrodestra, ignorando l’invito ad una riunione dei leader della maggioranza lanciato da Salvini. E soprattutto dopo un lungo vertice tra Letta, Conte e Speranza, ciò che emerge – al netto della irritata dichiarazione congiunta – è l’evidente il nervosismo che regna dalle parti di Pd, M5S e Leu. La guerra “fisica” nel M5s Già dalla mattina è stato chiaro che il Pd non si fida granché della tenuta dei grillini nel segreto dell’urna. Anche per questo il centroha scelto di astenersi per evitare possibili franchi tiratori favorevoli alla. La tensione è tale che, stando ad una esclusiva di Open, alle 11.20 la prima ...

