Il giornalista e fondatore del “Foglio” Giuliano Ferrara ha avuto un malore ed è ricoverato in terapia intensiva

Advertising

LaPresse_news : Il fondatore del Foglio è stato ricoverato ieri sera nell’Ospedale Misericordia di Grosseto dopo un malore.… - MMastrantuono : RT @Desmondo90: Nella #Giornatadellamemoria ricordo la calorosa stretta di mano tra Laura Boldrini e Andriy Parubiy, fondatore del partito… - nerimatteo : RT @Desmondo90: Nella #Giornatadellamemoria ricordo la calorosa stretta di mano tra Laura Boldrini e Andriy Parubiy, fondatore del partito… - MaryZar42 : RT @Desmondo90: Nella #Giornatadellamemoria ricordo la calorosa stretta di mano tra Laura Boldrini e Andriy Parubiy, fondatore del partito… - SoniaSamoggia : RT @MiyakeEau: 22 gennaio 1891,nasce ad Ales in Sardegna,Antonio Gramsci. Politico,giornalista,filosofo e critico letterario. Fondatore del… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalista fondatore

è ricoverato in rianimazione a Grosseto, all'ospedale Misericordia, dopo essere stato colpito da infarto. Ildel quotidiano Il Foglio, per anni volto televisivo soprattutto sui canali Mediaset e anche ministro in uno dei governi Berlusconi, è stato ricoverato ieri sera, giovedì 27 ...di Marco Gasperetti Ildel Foglio, si trova oggi all'ospedale Misericordia di Grosseto, per un malore accusato nella serata di ieri. Le condizioni di salute sono gravi ma stabili Giuliano Ferrara è ...Malore per Giuliano Ferrara. Il giornalista, fondatore del Foglio, è stato colpito da un infarto nella sua casa a Scansano (Grosseto), riporta la stampa locale. Le sue condizioni sarebbero gravissime: ...Giuliano Ferrara è ricoverato in rianimazione a Grosseto, all'ospedale Misericordia, dopo essere stato colpito da infarto. Il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, ...