Il flop della politica sul Quirinale porta all' elezione diretta del presidente della Repubblica

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo show delsi sta allungando pericolosamente. Per carità, la scelta del capo dello Stato non è un’operazione da poco: non siamo di quelli convinti che “presto” sia necessariamente sinonimo di “bene”. Ma è pur vero che siamo giunti al quinto giorno di votazioni, e non c’è uno straccio di filo logico nelle trattative. Non sembra esserci alcun progetto tra i partiti, alcuna luce in fondo al tunnel. Come in una telenovela, assistiamo quotidianamente a intrighi, ricatti, accuse di tradimento, accoltellamenti, scenate di gelosia all’interno delle stesse famiglie del centrosinistra e del centrodestra. In questa soap opera ogni giorno vengono gettati nella sceneggiatura nuovi personaggi – i cosiddetti quirinabili – che qualche istante dopo finiscono carbonizzati nella fornace dei veti reciproci. Il famoso kingmaker non può esistere: i numeri impediscono che esista. ...