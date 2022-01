Il flop del voto sulla presidente Casellati manda il centrodestra in tilt (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Il sogno della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si infrange nell'Aula di Montecitorio di fronte al tabellone che segna 382 voti. Pochi per scalare il Colle. Pochi soprattutto rispetto alle previsioni della stessa esponente di Forza Italia. Ci aveva creduto, la numero uno di Palazzo Madama. Era stata lei a insistere con il presidente Berlusconi e il vice Tajani per giocare la partita più difficile. Era convinta di poter conquistare le preferenze di una parte del M5S ma anche del Pd. Oltre che il parziale sostegno di Italia Viva: nei giorni scorsi aveva cercato sponde nel partito di Renzi. La decisione del centrosinistra di non partecipare al voto l'ha condannata alla sconfitta, i mancati consensi nella sua stessa maggioranza l'hanno umiliata. Tanto che alla fine della giornata sia il segretario ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Il sogno delladel Senato, Elisabetta, si infrange nell'Aula di Montecitorio di fronte al tabellone che segna 382 voti. Pochi per scalare il Colle. Pochi soprattutto rispetto alle previsioni della stessa esponente di Forza Italia. Ci aveva creduto, la numero uno di Palazzo Madama. Era stata lei a insistere con ilBerlusconi e il vice Tajani per giocare la partita più difficile. Era convinta di poter conquistare le preferenze di una parte del M5S ma anche del Pd. Oltre che il parziale sostegno di Italia Viva: nei giorni scorsi aveva cercato sponde nel partito di Renzi. La decisione del centrosinistra di non partecipare all'ha condannata alla sconfitta, i mancati consensi nella sua stessa maggioranza l'hanno umiliata. Tanto che alla fine della giornata sia il segretario ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - fattoquotidiano : La Russa (Fdi): “#Belloni per Meloni va bene” Ecco cosa sta accadendo: - fattoquotidiano : QUIRINALE / ULTIM'ORA Conte: “Stiamo lavorando per avere una presidente donna” Ecco cosa sta accadendo:… - Candid_S_Voce : Il flop del voto sulla presidente Casellati manda il centrodestra in tilt - - fisco24_info : Il flop del voto sulla presidente Casellati manda il centrodestra in tilt: AGI - Il sogno della presidente del Sena… -