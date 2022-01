Il dramma di Kabir Bedi per la morte del figlio Siddharth | “Si è suicidato | era schizofrenico”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022)ha reso noto ladel, morto suicida a soli 25 anni nel 1997. Nato dal primo matrimonio con Protima, dotato di un’intelligenza geniale e laureato in Informatica, il ragazzo si tolse la vita perché gravemente malato di schizofrenia. Il racconto nel programma di Rai1 è stato toccante: Miosi è tolto la vita perché era. Questa è una malattia terribile perché ha effetti su persone giovani, geniali. Nessuno sa quali sono le cause, non esistono le cure. All’epoca le medicine per tenerla sotto controllo non funzionavano molto bene. Lui sentiva che nulla aveva più significato, non sentiva più il sapore del cibo. Quello che vedeva in televisione o che leggeva sui libri non ...