Il Covid sbarca ad “Amici” | salta la puntata domenicale del talent

Advertising

lancianonews : Covid-19, più forza al 'contact tracing' che sbarca a Lanciano - Marti445326811 : RT @spi4ndo: IL VIRUS SBARCA AD “AMICI”?? CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTAT… - atanasio_baffa : RT @spi4ndo: IL VIRUS SBARCA AD “AMICI”?? CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTAT… - thomasschael : RT @asl2abruzzo: #Covid19, più forza al contact tracing che sbarca a #Lanciano. Sopralluogo del direttore generale @asl2abruzzo @ThomasScha… - asl2abruzzo : #Covid19, più forza al contact tracing che sbarca a #Lanciano. Sopralluogo del direttore generale @asl2abruzzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sbarca

Sono 14 i Comuni nei quali sono stati rilevati almeno 100 casi di- 19, con un ulteriore incremento nelle città da tempo sottoposte a stretto monitoraggio, quali Chieti, Francavilla al Mare, ...Per Draghi non c'è solo il: nell'import - export 2020 con la Germania, la... Alcuni dati sulle economie dei paesi europei nel 2020 meritano attenzione, a cominciare da quelli sull'interscambio..Il 29 gennaio 2020 un pullman di turisti cinesi, viene fermato a Roma, a bordo una coppia positiva. La comitiva era atterrata a Malpensa, la Lombardia entra in preallerta ...Era il 29 gennaio 2020, le sirene spiegate attraversano la città per arrivare allo Spallanzani con due turisti gravi, già sotto ossigeno. Il giorno dopo l'annuncio di Conte: "Il Covid è in Italia" ...