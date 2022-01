Il Corinthians annuncia: Ederson è un nuovo giocatore della Salernitana (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Corinthians ha annunciato con una nota di aver ceduto il 22enne centrocampista Ederson alla Salernitana, per una cifra che non è stata resa nota. Il club paulista era comunque proprietario solo del 70% del cartellino, il resto era in mano alla famiglia del giocatore e a investitori privati. Nella scorsa stagione calcistica Ederson, che nelle prossime ore partirà per l’Italia, aveva giocato in prestito nel Fortaleza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ilhato con una nota di aver ceduto il 22enne centrocampistaalla, per una cifra che non è stata resa nota. Il club paulista era comunque proprietario solo del 70% del cartellino, il resto era in mano alla famiglia dele a investitori privati. Nella scorsa stagione calcistica, che nelle prossime ore partirà per l’Italia, aveva giocato in prestito nel Fortaleza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

