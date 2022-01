Il Complotto contro l’America al finale di stagione su Rai3 il 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Complotto contro l’America giunge al finale di stagione con gli ultimi due episodi in onda il 28 gennaio in prima serata e in prima visione in chiaro su Rai3. La trama della miniserie storico-alternativa basata sull’omonimo romanzo di Philip Roth ha optato per una conclusione più ambigua di quella del libro, ma coinvolge più direttamente i personaggi nel contrasto all’amministrazione Lindbergh, l’aviatore filonazista diventato presidente degli Stati Uniti nell’universo immaginato da Roth. Il finale de Il Complotto contro l’America è ambientato tra l’aprile e il settembre 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, mentre gli Stati Uniti sono percorsi da violenti episodi di antisemitismo che si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilgiunge aldicon gli ultimi due episodi in onda il 28in prima serata e in prima visione in chiaro su. La trama della miniserie storico-alternativa basata sull’omonimo romanzo di Philip Roth ha optato per una conclusione più ambigua di quella del libro, ma coinvolge più direttamente i personaggi nel contrasto all’amministrazione Lindbergh, l’aviatore filonazista diventato presidente degli Stati Uniti nell’universo immaginato da Roth. Ilde Ilè ambientato tra l’aprile e il settembre 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, mentre gli Stati Uniti sono percorsi da violenti episodi di antisemitismo che si ...

