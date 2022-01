Il centrodestra voterà Casellati al Quirinale (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – nella chiama di questa mattina per il presidente della Repubblica. Sarebbe dunque quello della presidente del Senato il nome scelto dai moderati. Nel corso dell’assemblea dei grandi elettori Fi-Udc il coordinatore nazionale del partito degli azzurri, Antonio Tajani, ha annunciato che il centrodestra compatto voterà Casellati. E lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini su Draghi al Quirinale: “Molto dipende dalle sue ambizioni” Berlusconi domani probabilmente scioglierà la riserva Oggi la terza votazione per il Quirinale Conte sulla candidatura di Casellati: “Grande errore e sgarbo istituzionale senza soluzione condivisa” Per Zaia oggi “dev’essere la giornata buona, si deve ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – nella chiama di questa mattina per il presidente della Repubblica. Sarebbe dunque quello della presidente del Senato il nome scelto dai moderati. Nel corso dell’assemblea dei grandi elettori Fi-Udc il coordinatore nazionale del partito degli azzurri, Antonio Tajani, ha annunciato che ilcompatto. E lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini su Draghi al: “Molto dipende dalle sue ambizioni” Berlusconi domani probabilmente scioglierà la riserva Oggi la terza votazione per ilConte sulla candidatura di: “Grande errore e sgarbo istituzionale senza soluzione condivisa” Per Zaia oggi “dev’essere la giornata buona, si deve ...

