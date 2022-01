Il centrodestra verso la Casellati alla quinta seduta (Di venerdì 28 gennaio 2022) La coalizione va alla conta. Il centrodestra verso la Casellati nel quinto scrutinio e Salvini ha invitato prima della votazione tutti i leader della maggioranza al confronto. La linea politica I grandi elettori del centrodestra scriveranno il nome dell’attuale presidente del Senato, così come ha confermato Lorenzo Cesa poco fa ai cronisti della camera. Su Leggi su periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) La coalizione vaconta. Illanel quinto scrutinio e Salvini ha invitato prima della votazione tutti i leader della maggioranza al confronto. La linea politica I grandi elettori delscriveranno il nome dell’attuale presidente del Senato, così come ha confermato Lorenzo Cesa poco fa ai cronisti della camera. Su

Advertising

ilfoglio_it : Secondo fonti vicine a Salvini, il segretario della Lega questa sera al vertice di centrodestra presenterà una tern… - lorepregliasco : I tre nomi del centrodestra sono Pera, Nordio e Moratti. È una rosa fatta per essere bruciata e per consentire di a… - ValdesPietro : RT @marcodifonzo: Meloni: con questo parlamento non si può decidere niente, i voti del centrodestra ci sono, è compatto, bisogna verificare… - FabioTraversa : RT @marcodifonzo: Meloni: con questo parlamento non si può decidere niente, i voti del centrodestra ci sono, è compatto, bisogna verificare… - MattiaGallo17 : RT @marcodifonzo: Meloni: con questo parlamento non si può decidere niente, i voti del centrodestra ci sono, è compatto, bisogna verificare… -