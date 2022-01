Il centrodestra punta tutto sulla Casellati La Presidente del Senato potrebbe essere eletta Capo dello Stato oggi stesso

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilvoterà Elisabettanella votazione di. E’ quanto si è appreso dal vertice delin corso alla Camera. L’intesa sul nome della seconda carica, prevede che l’alleanza punterà sul nomea partire dalla votazione al via alle 11 e nella possibile replica pomeridiana, se la Camera deciderà di procedere con due votazioni anche. “Maria Elisabetta Albertié la seconda carica. Non é che quelli di sinistra hanno il timbro per dire se le persone sono qualificate o meno”. Così ilre di FI, Maurizio Gasparri, arrivando a Montecitorio. “Questo é il vizio di questa vicenda. La sinistra ha il monopolio dei ...

Ilsu un nome di bandiera e spunta, di nuovo, quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati . Ma sianche sul rosario di altre personalità di area ...Alla chiama in programma venerdì mattina per l'elezione del presidente della Repubblica, i grandi elettori delvoteranno il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Lo ha deciso il vertice dei leader della coalizione.Oggi i parlamentari del centrodestra si asterranno mentre l'ex fronte rosso - giallo opta per la scheda bianca. Ma le forze politiche stanno dietro le quinte trattando sul nome su cui cercare una conv ...I grandi elettori del centrodestra voteranno il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati alla chiama in programma venerdì mattina. Lo ha deciso il vertice dei leader ...