Il business miliardiario della sanità in «trasferta»

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ogni anno in Italia con la mobilità sanitaria un milione di cittadini si sposta da una regione all’altra per curarsi. Un fenomeno che garantisce a chi ne ha bisogno il diritto di ricevere cure a carico del proprio sistema sanitario anche se in un luogo diverso da quello di residenza. Questo sistema fa muovere circa 4 miliardi di euro l’anno di cui quasi la metà viene incassato da strutture private accreditate. Un vero e proprioche favorisce case di cura e cliniche che neanche durante il periodo dell’emergenza Covid hanno subito grossi stravolgimenti, perché non sono stati direttamente coinvolti nella Pandemia a differenza delle strutture pubbliche del sistema sanitario nazionale. Infatti gli ospedali hanno dovuto aumentare i posti letto Covid indebolendo di fatto l’offerta assistenziale per le altre patologie. I dati Ogni anno più di 1 milione di italiani ...