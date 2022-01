“Il bullismo? Non esistono ragazzi cattivi, ma giovani soli che desiderano la felicità” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Treviglio. La figura educativa e il metodo di formazione di San Giovanni Bosco sono ombre lunghe che abbracciano e pervadono tutto il sistema educativo che interessa i ragazzi e i giovani. In questo abbraccio c’è anche la scuola. Lo sanno bene al Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio. In occasione dei 130 anni di presenza e a pochi giorni dalla festività che ricorda San Giovanni Bosco, il 31 gennaio, abbiamo incontrato don Massimo Massironi, direttore del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio, che conta 1.250 studenti divisi tra scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e la formazione professionale. “Il sistema preventivo forma l’allievo in modo tale che l’educatore possa sempre parlare col linguaggio del cuore sia nell’educare, sia in ogni altro momento. L’educatore, guadagnato il cuore del suo allievo, potrà ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Treviglio. La figura educativa e il metodo di formazione di San Giovanni Bosco sono ombre lunghe che abbracciano e pervadono tutto il sistema educativo che interessa ie i. In questo abbraccio c’è anche la scuola. Lo sanno bene al Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio. In occasione dei 130 anni di presenza e a pochi giorni dalla festività che ricorda San Giovanni Bosco, il 31 gennaio, abbiamo incontrato don Massimo Massironi, direttore del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio, che conta 1.250 studenti divisi tra scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e la formazione professionale. “Il sistema preventivo forma l’allievo in modo tale che l’educatore possa sempre parlare col linguaggio del cuore sia nell’educare, sia in ogni altro momento. L’educatore, guadagnato il cuore del suo allievo, potrà ...

