Il Borussia Dortmund tenta Scamacca: pronti 45 milioni. Ma lui vuole l’Inter (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Borussia Dortmund ci prova per Gianluca Scamacca per il dopo Haaland. Per la Gazzetta dello Sport, il club giallonero si è mosso per coppia d’oro del Sassuolo: oltre all’azzurro, piace infatti anche Davide Frattesi. La società tedesca starebbe tentando i neroverdi con 45 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante, con la possibilità di lasciarlo in prestito fino a giugno. Offerta vantaggiosa per il club, ma non per il giocatore che aspetta l’Inter per la prossima estate. La società nerazzurra potrà investire quella cifra solo da giugno e Scamacca sembra ormai deciso ad attendere il passo di Simone Inzaghi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilci prova per Gianlucaper il dopo Haaland. Per la Gazzetta dello Sport, il club giallonero si è mosso per coppia d’oro del Sassuolo: oltre all’azzurro, piace infatti anche Davide Frattesi. La società tedesca starebbendo i neroverdi con 45di euro per il cartellino dell’attaccante, con la possibilità di lasciarlo in prestito fino a giugno. Offerta vantaggiosa per il club, ma non per il giocatore che aspettaper la prossima estate. La società nerazzurra potrà investire quella cifra solo da giugno esembra ormai deciso ad attendere il passo di Simone Inzaghi. SportFace.

oscarvalle1984 : RT @LordGalurd: La Juventus ha #Vlahovic Il Real Madrid avrà Mbappè Il Borussia Dortmund ha Haaland L’Inter ha questa ceppa di minchia - Sawai_Maya0910 : RT @CanaleSassuolo: Calciomercato Sassuolo: il Borussia Dortmund ha offerto 45 milioni per Scamacca - DucaAndrea85 : 'Offerta ufficiale di 45 milioni del Borussia Dortmund per #Scamacca, ma il giocatore ha in testa solo l'Inter'. [G… - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: il Borussia Dortmund ha offerto 45 milioni per Scamacca - LordGalurd : La Juventus ha #Vlahovic Il Real Madrid avrà Mbappè Il Borussia Dortmund ha Haaland L’Inter ha questa ceppa di minchia -