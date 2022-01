Il Borussia Dortmund offre 45 milioni per Scamacca ma l’attaccante vuole solo l’Inter (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Borussia Dortmund pensa al futuro e per questo ha individuato in Gianluca Scamacca il perfetto sostituto di Haaland. Le sirene che vedono il norvegese lontano dai gialloneri si fanno sempre più insistenti e la dirigenza sta pensando ad una nuova punta a cui affidare l’attacco tedesco. Sarebbero circa 45 i milioni che il Dortmund impiegherebbe per soddisfare il Sassuolo, proprietario del cartellino del giovane attaccante italiano. L’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali, come riporta la Gazzetta dello Sport ha confermato le richieste che provengono dall’estero per Scamacca. Ma al momento tutto è bloccato a causa dei tentennamenti del ragazzo che vorrebbe rimanere in Italia ed indossare la maglia dell’Inter. Scamacca: il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilpensa al futuro e per questo ha individuato in Gianlucail perfetto sostituto di Haaland. Le sirene che vedono il norvegese lontano dai gialloneri si fanno sempre più insistenti e la dirigenza sta pensando ad una nuova punta a cui affidare l’attacco tedesco. Sarebbero circa 45 iche ilimpiegherebbe per soddisfare il Sassuolo, proprietario del cartellino del giovane attaccante italiano. L’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali, come riporta la Gazzetta dello Sport ha confermato le richieste che provengono dall’estero per. Ma al momento tutto è bloccato a causa dei tentennamenti del ragazzo che vorrebbe rimanere in Italia ed indossare la maglia del: il ...

