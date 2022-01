Il blazer bianco di Matilde Gioli | che ci fa già venire voglia di primavera

(Di venerdì 28 gennaio 2022)sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Nei panni della dottoressa Giulia Giordano in Doc – Nelle tue mani, infatti, sta riscuotendo un successo che aumenta puntata dopo puntata, portandola ad essere una delle attrici più amate del piccolo (ma anche del grande) schermo. E, una volta tolti il camice e la divisa blu del suo personaggio, torna a vestire i panni di una vera e propria icona di stile. Ad ogni outfitlascia i fan a bocca aperta, e lo ha fatto anche con uno degli ultimi post sulla sua pagina Instagram, in cui indossa unche urla. Nonostante le giornate ancora fredde e grigie, infatti, il capospalla sfoggiato dall’attrice ci fa già pensare alla bella stagione e ci fa immaginare tutti i look che potremmo creare con una giacca ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : blazer bianco

Elle

In versione blu notte impreziosita da qualche filamento argentato operla perfetta da ...uno dei marchi più importati al mondo che a sua volta decide di portare in passerella alcuni...Come tessuti, oltre al classico cotone, troviamo ieffetto pelle che promettono di essere ... Sono decisamente eleganti e caldi, declinati in colori altrettanto chic come ilcaldo, il ...Matilde Gioli è tra le attrici italiane più amate del momento anche grazie a una delle serie che sta riscuotendo più successo, Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero che di recente è torn ...La giacca elegante è, e sarà sempre un must. Infatti il blazer ha fatto da padrone anche in queste passerelle di Parigi.