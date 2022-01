Ibrahimovic, il tendine migliora: il recupero è possibile, anche per il derby (Di venerdì 28 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic ci vuole essere. Vuole scendere in campo sabato 5 febbraio contro l'Inter in una sfida che vale ancora lo scudetto. Il problema al tendine accusato nell'ultimo match con la Juventus ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Zlatanci vuole essere. Vuole scendere in campo sabato 5 febbraio contro l'Inter in una sfida che vale ancora lo scudetto. Il problema alaccusato nell'ultimo match con la Juventus ...

AntoVitiello : Non sono previsti esami strumentali oggi per #Ibrahimovic. Il giocatore verrà valutato alla ripresa e nel corso dei… - capuanogio : #Pioli: “#Ibrahimovic ha accusato un dolore al tendine d’Achille e ha dato la responsabilità al campo di San Siro. Troppo duro” - AntoVitiello : Solo un pari a #SanSiro tra #Milan e #Juve. Partita con poche occasioni da gol, e #Milan che ha provato a vincerla… - Maglia_DaCalcio : Milan, niente lesione per Ibrahimovic: infiammazione al tendine, si lavora per il derby - - news_mercato_ : #Milan, Zlatan #Ibrahimovic ci sarà contro l’#Inter alla ripresa del campionato: lo svedese ha smaltito il dolore al tendine -