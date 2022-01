I tennisti che hanno fatto il Grande Slam (Di venerdì 28 gennaio 2022) È da sempre il sogno di tutti i tennisti, ma anche per i più grandi è spesso restato soltanto un sogno: parliamo del Grande Slam, il punto più alto di una carriera, la cima di una montagna difficilissima da scalare. Succede soltanto se un giocatore conquista nella stessa stagione tutti e quattro i titoli dello Slam, ovvero l'Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e Flushing Meadows (US Open), i tornei organizzati dalle prime quattro nazioni capaci di conquistare la Coppa Davis fino al 1974 (Australia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti). L'origine del termine Grande Slam Secondo le ricostruzioni più accreditate, il primo a utilizzare questo termine nel 1933 fu il giornalista del New York Times John Kieran, che scrisse: «Se l'australiano Jack Crawford dopo aver vinto in Australia, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) È da sempre il sogno di tutti i, ma anche per i più grandi è spesso restato soltanto un sogno: parliamo del, il punto più alto di una carriera, la cima di una montagna difficilissima da scalare. Succede soltanto se un giocatore conquista nella stessa stagione tutti e quattro i titoli dello, ovvero l'Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e Flushing Meadows (US Open), i tornei organizzati dalle prime quattro nazioni capaci di conquistare la Coppa Davis fino al 1974 (Australia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti). L'origine del termineSecondo le ricostruzioni più accreditate, il primo a utilizzare questo termine nel 1933 fu il giornalista del New York Times John Kieran, che scrisse: «Se l'australiano Jack Crawford dopo aver vinto in Australia, ...

