I soldi sporchi della ’Ndrangheta riciclati nell’attività agricola sulle colline senesi (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Dia ha sequestrato beni, tra terreni e immobili, per oltre cinque milioni di euro a Chiusdino. Indagati due imprenditori agricoli considerati vicini alla potente cosca calabrese Grande Aracri Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Dia ha sequestrato beni, tra terreni e immobili, per oltre cinque milioni di euro a Chiusdino. Indagati due imprenditori agricoli considerati vicini alla potente cosca calabrese Grande Aracri

