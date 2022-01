I sogni di Berrettini sono finiti sotto la dura legge di Nadal

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafaelvince per tre set a uno la semifinale contro Matteoe si regala la possibilità di poter vincere per la seconda volta gli Australian Open e di superare come numero di Slam Federer e Djokovic

Advertising

Maffolo2 : @Eurosport_IT Un sogno era la semifinale di Cecchinato con Thiem a Parigi nel 2018...Matteo sta a casa sua in semif… - Megliodasola : RT @TrueLoveDany: Semplicemente GRAZIE Matteo! Sei immenso, Sei un grande talento... E adesso sei il numero SEI al mondo! Continua a regala… - Rainbowalway : RT @TrueLoveDany: Semplicemente GRAZIE Matteo! Sei immenso, Sei un grande talento... E adesso sei il numero SEI al mondo! Continua a regala… - TrueLoveDany : Semplicemente GRAZIE Matteo! Sei immenso, Sei un grande talento... E adesso sei il numero SEI al mondo! Continua a… - Quelchepassa : Usciamo dal mondo dei sogni e la prima frase che sentiamo '4 a 1 Nadal' ?? #ausopen #Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : sogni Berrettini

Matteonon ce l'ha fatta a superare l'ultimo ostacolo sulla finale degli Australian Open. Ancora troppo forte Rafael Nadal che ha vinto per tre set a uno, 6 - 3, 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3 in oltre due ...... Pietrangeli (1957), Caratti (1991) e(2022). Mercoledì Sinner si giocherà l'ingresso ... Infine negli ottavi ha spezzato idi gloria del pubblico di casa superando Alex De Minaur, 31 ...Rafael Nadal vince per tre set a uno la semifinale contro Matteo Berrettini e si regala la possibilità di poter vincere per la seconda volta gli Australian Open e di superare come numero di Slam Feder ...La sfida contro Rafa per un posto nella finale degli Australian Open si prospetta molto equilibrata, e il meteo sarà un fattore cruciale ...