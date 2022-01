I prossimi nomi da giocare per il Quirinale (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - "Mattarella bis? Io vedo anche aria di Casini...". Aveva risposto cosi' Giancarlo Giorgetti ai cronisti prima di lasciare il Transatlantico. Salvini potrebbe aprire? "Boh", aveva risposto il ministro dello Sviluppo. Dopo la prova di forza del centrodestra su Casellati e le tensioni nate dalla 'vittoria' dei franchi tiratori, l'alleanza studia la strategia per il prossimo scrutinio. Questa mattina, riferiscono fonti parlamentari, Renzi avrebbe invitato il leader della Lega Salvini a sgombrare dal campo i veti sull'ex presidente della Camera o di aprire ad altre strade, come il Mattarella bis o Draghi. Ma su quest'ultimo resta la contrarietà di M5s e del partito di via Bellerio. "Il fallimento del tentativo di Elisabetta Casellati impone di chiudere subito su un nome diverso", scrive su Twitter Rosato. Un esponente di peso di Fratelli d'Italia spiega che è difficile poter aprire ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - "Mattarella bis? Io vedo anche aria di Casini...". Aveva risposto cosi' Giancarlo Giorgetti ai cronisti prima di lasciare il Transatlantico. Salvini potrebbe aprire? "Boh", aveva risposto il ministro dello Sviluppo. Dopo la prova di forza del centrodestra su Casellati e le tensioni nate dalla 'vittoria' dei franchi tiratori, l'alleanza studia la strategia per il prossimo scrutinio. Questa mattina, riferiscono fonti parlamentari, Renzi avrebbe invitato il leader della Lega Salvini a sgombrare dal campo i veti sull'ex presidente della Camera o di aprire ad altre strade, come il Mattarella bis o Draghi. Ma su quest'ultimo resta la contrarietà di M5s e del partito di via Bellerio. "Il fallimento del tentativo di Elisabetta Casellati impone di chiudere subito su un nome diverso", scrive su Twitter Rosato. Un esponente di peso di Fratelli d'Italia spiega che è difficile poter aprire ...

