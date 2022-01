(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’osservazione della realtà circostante, di tutto ciò che ruota intorno all’essere umano nella complessità del vivere attuale, è per molti creativi apparentemente secondaria rispetto a tutto quel sottobosco emozionale che necessita un’esplorazione più intimista, intensa e attenta proprio per le difficoltà che l’uomo contemporaneo incontra nell’esprimere se stesso, nel rapportarsi con quella profondità che spesso tende a escludere perché troppo impegnativa. Esistono però alcuni artisti per i quali è impossibile prescindere da quel panorama, più o meno dettagliato e fedele alla realtà, che costituisce il mondo abitato, un fitto groviglio di palazzi, di vie, di città all’interno di cui la vita si dipana, giorno dopo giorno, senza poter prescindere da un ambiente che in qualche modo riflette e amplifica il sentire del singolo o, al contrario, è l’emozione del soggetto a estendersi fino al ...

Advertising

Lopinionista : I panorami nascosti di Luisa Muzi, tra sensazioni e indefinitezza che si svelano attraverso il colore… -

Ultime Notizie dalla rete : panorami nascosti

mentelocale.it

... come sconfiggerli con una mossa o catturare un certo numero di specie rimanendo. Ma non è ... Rispetto alle aree selvagge di Pokémon Spada/Scudo , iche offre Hisui sono algidi e ...Spesso, qui si alternanoverdeggianti da cartolina , e dune di sabbia bianca che non pensavamo potessero esistere. Angoli, insenature in grado di evocare in noi dei sentimenti ...La data di uscita di GhostWire: Tokyo sembra essere trapelata per errore dal PlayStation Store neozelandese. Arriverà a marzo.