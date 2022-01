I Lakers sono solo Davis e Westbrook: guarda la vittoria dei Sixers (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella gara della notte Nba, i Philadelphia 76ers superano i Los Angeles Lakers per 105 - 87. guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella gara della notte Nba, i Philadelphia 76ers superano i Los Angelesper 105 - 87.gli highlights del match

Advertising

cosimo_sarti : @AndBand7 @MarcoFrance83 Detto questo, i Suns di oggi sono una squadra non paragonabile a quei SAS che han vinto tr… - sportli26181512 : NBA, Los Angeles Lakers: Carmelo Anthony litiga con un tifoso in prima fila a Philadelphia: Due tifosi sono stati e… - 76ersPride : Terzo quarto che si chiude sul +20 Sixers. Senza AD in campo e con LeBron ai box, i Lakers sono veramente terribili… - Andre_hendrix95 : Dopo la complicata vittoria contro NOLA i Sixers rimarranno al Wells Fargo Center per affrontare i Lakers. LA quest… - LucaParry85 : RT @parallelecinico: 13) 2011. Ettore Messina è assistente dei Lakers. In aereo dopo una vittoria contro New Orleans, Kobe gli si avvicina… -